UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı ve temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en büyük sahnesinde İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimini eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic yaptı.
Kura sonucunda Galatasaray, İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında, rövanş karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.
MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Sezonun finali ise 30 Mayıs 2026’da Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas ARENA'da yapılacak.
DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞMIŞLARDI
Galatasaray ile Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşı karşıya gelmişti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.
Son 16 turunda oluşan eşleşmeler şöyle;
-Galatasaray - Liverpool
-Real Madrid - Manchester City
-Paris Saint-Germain - Chelsea
-Newcastle - Barcelona
-Atletico Madrid - Tottenham
-Atalanta - Bayern Münih
-Bayer Leverkusen - Arsenal
-Bodo/Glimt - Sporting CP