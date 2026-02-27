UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı ve temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en büyük sahnesinde İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimini eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic yaptı.

Kura sonucunda Galatasaray, İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında, rövanş karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.

Galatasaray ın son 16 turundaki rakibi belli oldu 1

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Sezonun finali ise 30 Mayıs 2026’da Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas ARENA'da yapılacak.

PFDK10 kulübe milyonluk cezaları kesti! Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da var! PFDK10 kulübe milyonluk cezaları kesti! Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da var!

DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞMIŞLARDI

Galatasaray ile Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşı karşıya gelmişti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray ın son 16 turundaki rakibi belli oldu 2

Son 16 turunda oluşan eşleşmeler şöyle;

-Galatasaray - Liverpool
-Real Madrid - Manchester City
-Paris Saint-Germain - Chelsea
-Newcastle - Barcelona
-Atletico Madrid - Tottenham
-Atalanta - Bayern Münih
-Bayer Leverkusen - Arsenal
-Bodo/Glimt - Sporting CP

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAralarında Amazon bile var! OpenAI'a rekor yatırımAralarında Amazon bile var! OpenAI'a rekor yatırım
PARTNERNew York borsası düşüşle açıldıNew York borsası düşüşle açıldı