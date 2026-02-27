ÖSYM tarafından 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi askeri aday belirleme sınavı (2026 MSÜ) için geri sayım başladı.

Sınava katılacak adaylardan T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce’de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 1 Mart 2026 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.