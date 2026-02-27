Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, son 16 turuna yükseldi. Deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Shkendija'yı sahasında 4-0 yenen temsilcimiz, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

İLK MAÇ SAMSUN'DA! RAKİP RAYO VALLECANO OLDU

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Samsunspor'un rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu.

Temsilcimiz ilk maçı Samsun'da, rövanş karşılaşmasını ise İspanya'da oynayacak.

Son 16 turunda oluşan eşleşmeler şöyle;

-AEK Larnaca - Crystal Palace

-Sigma Olomouc - Mainz

-Samsunspor - Rayo Vallecano

-Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

-AZ Alkmaar - Sparta Prag

-Fiorentina - Rakow

-Celje - AEK

-Rijeka - Strasbourg

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 19 Mart'ta yapılacak.