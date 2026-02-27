Rayo Vallecano de Madrid, 29 Mayıs 1924'te Madrid'in işçi sınıfı semti Vallecas'ta kurulan, La Liga'da mücadele eden köklü bir İspanyol futbol kulübüdür. "Los Franjirrojos" (Kırmızı Çizgililer) olarak bilinen takım, maçlarını 15.500 kapasiteli Campo de Fútbol de Vallecas stadında oynamaktadır.

RAYO VALLECANO HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden biridir. Kulüp, son yıllarda La Liga'da istikrarlı şekilde mücadele etmektedir.

RAYO VALLECANO LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Rayo Vallecano, 2025-26 sezonunda ligde zorlu bir dönemden geçmektedir. Oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 26 puan toplamıştır.

Rayo Vallecano, İspanya La Liga'da 15. sırada yer almaktadır.

Takım, ligdeki son maçında Real Betis ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış; bir önceki hafta ise Atlético Madrid'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek dikkat çekici bir sonuç almıştır. Bir sonraki lig mücadelesini 28 Şubat'ta kendi sahasında Athletic Bilbao'ya karşı verecektir.

Grup Performansı: UEFA verilerine göre Rayo Vallecano, 2025-26 UEFA Konferans Ligi lig aşamasında oynadığı 6 maç sonunda 13 puan topladı.

Bu performansla 36 takımlı genel puan tablosunu 5. sırada bitirmiş ve doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazanmıştır. Takımın lig aşamasındaki karnesi şu şekildedir:

Galibiyet: 4

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 1

Gol Averajı: +6 (13 gol atıp, 7 gol yedi)