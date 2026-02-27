Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, Şubat 2026'da gıda fiyatlarında sert artış yaşandı. Endeks, aylık bazda yüzde 6,74 yükselerek son iki yılın en yüksek aylık gıda enflasyonuna işaret etti.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6,74

1–25 Şubat döneminde derlenen verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 olarak hesaplandı. Bu oran, son iki yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi. Şubat ayına ilişkin TEGE verileri, gıda fiyatlarında belirgin bir yukarı yönlü eğilime işaret ederken, aynı döneme ilişkin diğer kurumların verileri henüz açıklanmadı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 33,8

Şubat 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE'ye göre yüzde 33,8 olarak hesaplandı. Veriler, gıda kalemlerinde fiyat baskısının sürdüğünü ortaya koydu.

HANGİ ÜRÜNLERDE ARTIŞ, HANGİLERİNDE DÜŞÜŞ VAR?

Taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler lahana, portakal ve kivi oldu. Buna karşılık diğer taze biber çeşitleri, çarliston biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kaşar peyniri, tereyağı ve ayranda gerçekleşti. Baharat, ayçiçek yağı ve konserve balıkta ise fiyat düşüşleri tespit edildi.

KKTC'DE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 1,24

Öte yandan KKTC-TEGE kapsamında 1–25 Şubat 2026 dönemine ilişkin aylık gıda enflasyonu yüzde 1,24 olarak ölçüldü. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gıda enflasyonu yeniden yüzde 2'nin altına geriledi