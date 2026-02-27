Dün günü 13.878,54 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 11,20 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,68 puan ve yüzde 0,15 artarak 13.899,21 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.804,31 puanı, en yüksek 13.967,19 puanı gördü.

HİZMETLER ENDEKSİ YÜZDE 0,52 YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,40, mali endeks yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

İLK YARIDA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 32'si düştü, 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), ASTOR Enerji ile Akbank oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 311 6.965.839.233,00 % -0.16 13:59 ASELS 311.75 5.388.576.639,25 % 0.24 13:59 ISCTR 17.34 4.299.986.369,83 % 0.81 13:59 ASTOR 190.3 4.066.785.264,90 % 2.86 13:59 AKBNK 92.65 3.846.780.467,80 % 1.04 13:59 Tüm Hisseler

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 176 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 156,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9600 liradan, avro 51,8990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 176 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 yükselişle 72 dolardan işlem görüyor.