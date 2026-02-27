Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat tarihli toplantısında alınan karara göre PKART mevcut 22.750.000 TL olan ödenmiş sermayesini, geçmiş yıl zararlarının mahsubunun ardından tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1218,68 oranında artırma kararı aldı.

• Yeni Sermaye Hedefi: 300.000.000 TL.

• Kaynak: 277.250.000 TL’lik artışın tamamı "sermaye düzeltmesi olumlu farkları" hesabından karşılanacak.

• Pay Dağılımı: Artırım sonrası toplam 27,7 milyar adet bedelsiz pay, mevcut hissedarlara payları oranında dağıtılacak.

BORSADA "PKART" RÜZGARI

Faaliyet raporunun ardından gelen bu sermaye hamlesi, hisse fiyatını doğrudan etkiledi.

Güne alıcılı başlayan PKART, yüzde 9,95 değer kazanarak 81,25 TL tavan fiyatına ulaştı.

Saat 11.06 itibarıyla tavandaki alımlarda kurumsal iştah dikkat çekiyor:

İlk 5 kurumun alım oranı yüzde 74,38 seviyesine ulaşarak alımların toplu olduğunu gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.