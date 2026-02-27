Şirket, IC İçtaş - IC İçmak - YapıTürk Konut Adi Ortaklığı ile "Denizkoru Boğaz & Orman Konut Projesi" kapsamında elektrik ve mekanik tesisat işleri için el sıkıştı.

• Sözleşme Bedeli: KDV hariç yaklaşık 1.011.200.514,73 TL (10,5 milyon USD + 547,4 milyon TL).

• Proje Süresi: İş yeri tesliminden itibaren 18 ay.

• Ödeme Planı: Proje etaplar halinde ilerleyecek; Faz-1 için yüzde 30 peşin, yüzde 10 ise 60 gün içinde avans ödemesi yapılacak.

PİYASA TEPKİSİ: UCAYM TAVANA KİLİTLEDİ!

Haberin etkisiyle güne güçlü başlayan UCAYM, haftanın son işlem gününde 28,06 TL seviyesine yükselerek tavan fiyatı gördü.

Saat 10.30 itibarıyla hissedeki alımların oldukça iştahlı ve kurumsal tarafta toplu oldu.

Hissede ilk 5 kurumun alım ağırlığı yüzde 71,80 gibi yüksek bir seviyede seyrediyor.

Alıcıların maliyet ortalaması 28,04 TL seviyesinde oluşmuş durumda; bu da tavan fiyata yakın bölgelerden bile güçlü bir talep olduğunu kanıtlıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.