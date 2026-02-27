27 Şubat 2026 Cuma günü, haftanın son işlem gününe hızlı bir düşüşle başlayan ATATR payları, yeniden taban seviyesine doğru ivme kazandı. Hisseler, TSI 10.46 itibarıyla yüzde 5,12’lik bir kayıpla 29,52 TL seviyelerinden işlem görüyor.

NET SATICILAR BELLİ OLDU

Hissedeki satış baskısı sürerken, TSI 10.49 verilerine göre en çok satış yapan aracı kurumlar ve satış miktarları şu şekilde şekillendi:

İlk 5 Net Satıcı Toplamı: -4.832.686,00 lot

İnfo Yatırım: -1.484.238 lot (%21,424 dağılım) ile satış listesinin başında yer aldı.

Yapı Kredi Yatırım: -1.014.169 lot (%14,639 dağılım) satış gerçekleştirdi.

Marbaş Menkul: -970.816 lot (%14,013 dağılım) sattı.

Midas Menkul: -739.633 lot (%10,676 dağılım) ile satıcılar arasında yer aldı.

Ata Yatırım: -623.830 lot (%9,005 dağılım) satış yaptı.

