Yeni halka arzlardan olan BESTE, haftanın son işlem gününe yüzde 4,99 düşüşle 29,30 TL seviyesinden başlangıç yaptı.

Seansın ilerleyen dakikalarında satış baskısının artmasıyla hisse 27,84 TL ile taban fiyatına geriledi.

ARACI KURUM DAĞILIMI: ALICI VE SATICI KAPIŞMASI

Saat 10.15 itibarıyla tahtadaki kurumsal hareketlilik dikkat çekiyor.

Net Satıcılar (Çıkış Yapanlar):

Satış tarafında bireysel yatırımcıların yoğun kullandığı platformlar ve köklü kurumlar ön planda.

• Midas Menkul Değerler, -463.000 lot ve yüzde 23,21 pay ile en büyük satıcı konumunda.

• Onu sırasıyla Deniz Yatırım (-257.841 lot), Meksa Yatırım (-157.397 lot) ve Garanti Yatırım (-157.099 lot) izliyor.

• Satış maliyetlerinin ağırlıklı olarak 28,63 TL seviyelerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Net Alıcılar (Karşılayanlar):



Tabandaki satışları karşılamaya çalışan kurumlar tarafında ise daha parçalı bir yapı mevcut.

• A1 Capital, 513.387 lot alımla tahtayı yüzde 25,73 oranında domine ederek ilk sırada yer alıyor.

• Trive Yatırım (260.192 lot) ve Pusula Yatırım (243.282 lot) alım yönünde destek veren diğer önemli kurumlar.

• Alıcıların maliyet ortalaması ise 28,37 TL olarak kayıtlara geçti.

KONSOLİDASYON MU, ÇIKIŞ MI?

İlk 5 kurumun alım tarafındaki payı yüzde 70,99 iken, satıcı tarafında bu oran yüzde 59,68 seviyesinde kalmış durumda. Bu tablo, satışların daha geniş bir tabana yayıldığını, alımların ise belirli kurumlarda daha toplu durduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar, tavan serisinin ardından gelen bu "taban serisi" sürecinde likiditenin ne zaman sağlanacağını ve alıcıların ne kadar süre direnç göstereceğini yakından takip ediyor.

