Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, not artışını ekonomi programının bir başarısı olarak nitelendirdi. Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı.”