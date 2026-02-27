Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden BB'ye yükseltti. Bu hamle ile Türkiye'nin kuruluş nezdindeki kredi notu, tam 8 yıl aradan sonra ilk kez artırılmış oldu. Bakan Şimşek'ten konuya yönelik değerlendirme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, not artışını ekonomi programının bir başarısı olarak nitelendirdi. Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı.”

