Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltti, böylece ülkenin kuruluş nezdindeki kredi notu 8 yıl sonra ilk kez artırılmış oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme notunu paylaştı.

Kuruluş, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltti, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Böylece Türkiye'nin kuruluş nezdindeki kredi notu, yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk kez artırıldı.

8 yıl sonra bir ilk! R&I, Türkiye nin kredi notunu yükseltti 1

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR ODAKLI POLİTİKALAR KREDİ NOTUNDA BELİRLEYİCİ OLDU

R&I tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, son dönemde uygulanan makroekonomik istikrar odaklı politika çerçevesinin, kredi notu artışında belirleyici olduğu belirtildi.

Araç sahipleri dikkat: Benzine o tarihte zam geliyor! (27 Şubat 2026 güncel LPG, Benzin ve motorin fiyatları) Araç sahipleri dikkat: Benzine o tarihte zam geliyor! (27 Şubat 2026 güncel LPG, Benzin ve motorin fiyatları)

Enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası ve mali disiplini önceleyen yaklaşımın, politika belirsizliklerini azaltarak makroekonomik dengelenme sürecini güçlendirdiği ifade edilen raporda, ekonomik aktivitede kontrollü yavaşlamaya rağmen büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceği öngörüldü. Raporda, Türkiye ekonomisinin güçlü demografik yapısı ve potansiyel büyüme kapasitesine de dikkati çekildi.

BESTE’de tavan serisi yerini panik satışına bıraktı: Tabanda 3. gün! BESTE’de tavan serisi yerini panik satışına bıraktı: Tabanda 3. gün!

Raporda, dış DENGE tarafında ise cari açığın belirgin şekilde daralması, sermaye girişleri ve döviz rezervlerinde hem miktar hem de kompozisyon açısından gözlenen iyileşme, Türkiye'nin dış kırılganlıklarını azaltan unsurlar arasında gösterildi.

8 yıl sonra bir ilk! R&I, Türkiye nin kredi notunu yükseltti 2

FİNANSAL İSTİKRAR DESTEKLENİYOR

Finansal sektörün görünümüne ilişkin olarak bankacılık sisteminin güçlü sermaye yeterliliği, yüksek karlılık ve düşük takipteki kredi oranı sayesinde finansal istikrarı desteklemeye devam ettiği bildirilen raporda, kamu maliyesi tarafında ise deprem harcamalarına rağmen mali konsolidasyon sürecinin ilerlediği, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının gerilediği ve faiz dışı dengenin yeniden fazla vermesinin beklendiği aktarıldı.

"Akıllı Altın" Dönemi Başladı: Kuyumcular Artık Yazılımcı mı Oluyor? "Akıllı Altın" Dönemi Başladı: Kuyumcular Artık Yazılımcı mı Oluyor?

Raporda, genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının benzer ülkelere kıyasla düşük seviyede olmasının, borç sürdürülebilirliği açısından önemli bir çıpa oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERBofA radarında yeni güncelleme: SASA ve CANTE’ye geri mi dönüyor?BofA radarında yeni güncelleme: SASA ve CANTE’ye geri mi dönüyor?
PARTNERVatandaşlık maaşında rakam belli oldu! Masada 3 formül var: Kimler faydalanabilecek?Vatandaşlık maaşında rakam belli oldu! Masada 3 formül var: Kimler faydalanabilecek?