Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,11 TL zam yapılması öngörülüyor. Motorin ve LPG grubunda ise şu an için bir fiyat değişikliği beklenmiyor ancak dövizdeki hareketlilik bu kalemlerde de baskı oluşturmaya devam ediyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL DURUM

Zam öncesi haftanın son işlem gününde (27 Şubat 2026), İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları şu şekilde yansıyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 57.27 TL

Motorin: 60.37 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 57.11 TL

Motorin: 60.21 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara:

Benzin: 58.21 TL

Motorin: 61.47 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir:

Benzin: 58.49 TL

Motorin: 61.74 TL

LPG: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

