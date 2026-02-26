Altın piyasasında gözler, şubat ayındaki kırılma sonrası yakalanan ivmenin sürdürülebilirliğine çevrildi. Ons başına 5.100 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran sarı metal, güvenli liman talebiyle teknik olarak yükseliş bölgesinde kalsa da kritik bir direnç hattıyla karşı karşıya.

Forex.com piyasa analisti Razan Hilal’e göre altın, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin tetiklediği taleple 5.100 dolar barajının üzerinde kalmayı başardı.

Ancak bu yükseliş, ocak ayındaki sert satış dalgasından hemen önceki teknik tabloyu hatırlatıyor.

Altın tarihi düşüş seviyelerine geldi: O bölgelere dikkat! Yeni bir satış gelebilir 1

MOMENTUM AŞIRI ISINDI

Göreceli Güç Endeksi (RSI), ocak ayındaki zirve seviyelerine geri dönmüş durumda.

Bu durum, momentumun aşırı ısındığına ve fiyatların keskin bir düzeltmeye karşı savunmasız kalabileceğine işaret ediyor.

Eğer alıcılar 5.300 dolar direncini kısa sürede aşamazsa, ivme kaybı fiyatları hızla aşağı çekebilir.

Altın tarihi düşüş seviyelerine geldi: O bölgelere dikkat! Yeni bir satış gelebilir 2

DÜŞÜŞ SENARYOSU: GRAMDA 5.900 TL SEVİYESİ MASADA

Altın fiyatlarının 5.100 dolar desteğinin altında bir kapanış yapması durumunda, aşağı yönlü riskler tetiklenebilir.

2025 sonunda ons altının 4.380 doları gördüğü senaryoda gram altın 5.900 seviyelerine kadar çekilmişti.

Hilal'in analizine göre yapısal kırılmanın bozulması halinde şu destek seviyeleri gündeme gelebilir:

• İlk Durak: 4.800 dolar seviyesindeki konsolidasyon bölgesi.

• Derinleşen Kayıplar: Bu seviyenin de tutunamaması halinde fiyatların sırasıyla 4.600, 4.530 ve nihayetinde 4.380 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

Altın tarihi düşüş seviyelerine geldi: O bölgelere dikkat! Yeni bir satış gelebilir 3

PİYASALARDA SON DURUM

Altın fiyatları, haftanın ortasında ons başına 5.200 dolar seviyesini test ederek bu sınırın üzerine çıkmayı başardı.
Gün içinde 5.217,78 dolar ile seansın en yüksek seviyesi görülse de fiyatların kapanışa doğru yeniden destek seviyelerine çekildiği gözlemlendi.

Yükselişin devamı artık sadece makroekonomik faktörlere değil, boğaların direnç bölgesinde kontrolü ellerinde tutup tutamayacaklarına bağlı.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.306,65 7.307,39 % 0.57 16:06
Ons Altın / TL 227.182,66 227.268,14 % 0.54 16:21
Ons Altın / USD 5.177,74 5.178,39 % 0.51 16:21
Çeyrek Altın 11.690,63 11.947,59 % 0.57 16:06
Yarım Altın 23.308,20 23.895,18 % 0.57 16:06
Ziynet Altın 46.762,53 47.644,21 % 0.57 16:06
Cumhuriyet Altını 49.032,00 49.773,00 % -0.18 15:58
Tüm Altın Fiyatları

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERMorgan Stanley Gümüş Hedefini "Üç Haneli" Rakamlara Taşıdı!Morgan Stanley Gümüş Hedefini "Üç Haneli" Rakamlara Taşıdı!
PARTNERBakan Şimşek: Ekonomik güvende eşik aşıldıBakan Şimşek: Ekonomik güvende eşik aşıldı