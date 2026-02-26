Güne temkinli bir başlangıç yapan ons altın, 5.185 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda.

Analistler, Cenevre'deki görüşmelerden somut bir uzlaşma çıkmaması durumunda jeopolitik risklerin tetiklenebileceği konusunda uyarıyor.

Bu senaryoda altının ons fiyatı için 5.250 dolar seviyesi ilk güçlü direnç noktası olarak takip ediliyor.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN REKOR SEVİYELERDE

Dolar kurundaki hareketlilik ve ons altındaki yüksek seyir, iç piyasada gram altını zirveye taşıdı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar kuyumcuların yolunu tutarken, güncel fiyat tablosu şu şekilde oluştu:

Gram altın satış fiyatı: 7.322 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.192 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.369 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.339 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.508 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.196 dolar

ANALİSTLERİN GÖRÜŞÜ: "KARAR GÜNÜ"

Piyasa uzmanları, bugünü altın için "karar günü" olarak nitelendiriyor. Görüşmelerden çıkacak olası bir gerilim sinyalinin, ons altını hızla yukarı yönlü ivmelendirebileceği, buna karşılık bir anlaşma zemininin kar satışlarını beraberinde getirebileceği öngörülüyor.

Türkiye iç piyasasında ise gram altının 7.300 TL üzerindeki kalıcılığı, yatırımcının ana odağı olmaya devam ediyor.