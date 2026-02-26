Halka arz sonrası yatırımcısına kısa sürede ciddi bir prim sunan Ata Turizm (ATATR), borsadaki beşinci işlem gününde deyim yerindeyse adrenalin dolu anlar yaşıyor.

11,20 TL halka arz fiyatıyla yola çıkan ve dün tavan bozup tabana oturmasına rağmen kapanışta yeniden tavan olan hisse, bugüne de volatiliteyle başladı.

AÇILIŞ POZİTİF, SEYİR HAREKETLİ

Güne yüzde 3,22 pozitif bir başlangıç yapan ATATR, saat 10.30 itibarıyla yüzde 4 artıda 18,74 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Dün seans kapanışında tavanı getiren alımlarıyla dikkat çeken TERA Yatırım’ın bu sabahki işlemlerde henüz sahneye çıkmaması, tahtadaki dengeleri diğer kurumlara kaydırdı.

AKD VERİLERİ: KİM ALDI, KİM SATTI?

Saat 10.30 itibarıyla aracı kurum dağılımı, hissede çok ciddi bir kurumsal el değiştirme yaşandığını kanıtlıyor.

• İnfo Yatırım, ilk 5 alıcı arasında yüzde 17,89 pay ile başı çekerek 4.441.262 lot topladı.

• Onu Halk Yatırım (3,6 milyon lot) ve Vakıf Yatırım (3,1 milyon lot) izliyor.

• Alıcıların ilk 5 maliyet ortalaması 18,379 TL olarak gerçekleşti.

SATIŞ TARAFINDA "A1 CAPİTAL" BASKISI

• Satıcılar tarafında ise A1 Capital, toplam net satışın yüzde 29,27'sini tek başına yaparak 7.263.731 lot elden çıkardı.

• Onu Oyak Yatırım (6,7 milyon lot) ve Yatırım Finansman (4,3 milyon lot) takip etti.

• Satıcıların ilk 5 maliyeti ise 18,452 TL seviyesinde oluştu.

ANALİZ: PANİK Mİ, KONSOLİDASYON MU?

Salı akşamı Tera Yatırım’ın gerçekleştirdiği yüklü satışın yarattığı panik havası, yerini bugün daha dengeli ama yoğun bir hacme bıraktı.

İlk 5 kurumun net bazda 23 milyon lot civarında satış yaparken, alıcı tarafının yaklaşık 15 milyon lot ile karşılamaya çalışması, hissede bir süre daha dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.

