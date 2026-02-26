Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 düşüşle 13.809,88 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen holding oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ATATR 18.21 2.602.865.301,61 % 1.05 10:44 ASTOR 182.1 2.087.935.440,30 % -4.66 10:44 THYAO 306.25 1.747.835.553,75 % -0.24 10:44 ASELS 306.5 1.481.584.053,75 % 0.08 10:44 SASA 2.42 1.452.716.580,98 % 2.11 10:44 Tüm Hisseler

GÜNDEM CENEVRE GÖRÜŞMESİ

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoda gelirin büyük bölümünün veri merkezi biriminden elde edilmesi, yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltırken, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

Analistler, ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.