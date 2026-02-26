Açılışın hemen ardından tahtada devasa bir alım iştahı gözlemlendi. Günün ilk saatleri itibarıyla tavan fiyatta yaklaşık 45,6 milyon lot büyüklüğünde alım emri bekliyor.

Saat 11.50 itibarıyla gerçekleşen işlem miktarı ise 4.161 lot ile sınırlı kalarak, yatırımcıların ellerindeki payları satmaya niyetli olmadığını gösterdi.

ALIM TARAFINDA KİMLER VAR?

Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre tahtadaki alım tarafı net bir blok şeklinde ilerliyor:

• Deniz Yatırım: İlk 5 alıcı arasındaki payın yüzde 100'üne tek başına sahip olarak 27.194 net lot alım gerçekleştirdi.

• Kurumun alım maliyeti tavan fiyat olan 24,200 TL olarak kayda geçti.

