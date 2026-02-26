Borsa kritik 14.000 puan sınırının altında yön ararken, yabancı yatırımcı işlemlerinde belirleyici olan Bank of America’nın saat 12.30 itibarıyla net hacmi -858.532.308 TL olarak kaydedildi.

Kurumun satış tarafındaki yoğunlaşması dikkat çekerken, elden çıkarılan lotlarda spor ve teknoloji hisseleri başı çekti.

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

• GSRAY (Galatasaray): Satış listesinin zirvesinde yer alan hissede BofA, yüzde 44,05’lik bir oranla -56.155.301 net lot çıkışı gerçekleştirdi.

• RTALB (RTA Laboratuvarları): yüzde 4,81 payla -6.132.229 net lot satış yapıldı.

• MANAS (Manas Enerji): yüzde 3,54 pay ile -4.515.224 net lot elden çıkarıldı.

• TSPOR (Trabzonspor): yüzde 3,00 payla -3.828.509 net lot satış görüldü.

• ALVES (Alves Kablo): yüzde 2,31 pay ile -2.947.163 net lot satış listesine eklendi.

ALIM TARAFINDA SASA VE BANKA AĞIRLIĞI

BofA genel toplamda satıcılı olsa da bazı hisselerde güçlü alımlarını sürdürdü.

Özellikle SASA hissesindeki yoğunlaşma, kurumun alım iştahının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

• SASA: Kurumun alım tarafındaki lideri olan hissede 68.509.475 net lot giriş yapıldı (yüzde 51,13 pay).

• ISCTR (İş Bankası C): 8.181.545 net lot alım ile listenin ikinci sırasında yer aldı.

• YKBNK (Yapı Kredi): 4.811.345 net lot giriş kaydedildi.

• TUKAS & ADESE: Sırasıyla 4.4 milyon ve 3.4 milyon seviyelerinde net lot alımı gerçekleşti.

TEKNİK SEVİYELER VE PİYASA BEKLENTİSİ

Dünkü yüzde 1,71’lik değer kaybının ardından 13.809,88 puandan kapanan endeks için analistler temkinli. Nvidia’nın bilançosu sonrası küresel yapay zeka rallisi nefes alırken, yurt içinde gözler 13.700 desteğine çevrilmiş durumda.

• Destek Seviyeleri: 13.700 – 13.600 puan.

• Direnç Seviyeleri: 13.900 – 14.000 puan.

Piyasaların yönü üzerinde ABD ile İran heyetleri arasındaki diplomatik trafikten gelecek haberlerin belirleyici olması bekleniyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 313.5 13.840.879.768,25 % 2.12 14:36 ATATR 16.78 7.957.718.607,65 % -6.88 14:36 ISCTR 17.19 7.305.306.533,32 % 1.42 14:36 ASELS 308.75 5.320.634.165,75 % 0.82 14:36 AKBNK 91.8 5.021.095.805,15 % 0.88 14:36 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.