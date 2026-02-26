Hissedeki düşüşün mimarı, net satıcılar tarafında kümelenen kamu aracı kurumları oldu.

Özellikle ilerleyen saatlerde derinleşen satışlarda şu kurumlar ön plana çıktı:

• Vakıf Yatırım: -1.108.852 net lot ve yüzde 23,64'lük satış payı ile listenin başında yer aldı.

• Ziraat Yatırım: -1.056.263 net lot satış gerçekleştirerek yüzde 22,52'lik bir dağılım sergiledi.

• Garantili ve İş Yatırım: Bu iki kurum toplamda 840 bin lottan fazla satış yaparak baskıyı artırdı.

• Satıcı Grubu Genel: İlk 5 satıcının maliyet ortalaması 31,405 TL olarak kayda geçti.

ALIM TARAFINDA DENİZ BARAJI

Hisse taban seviyeleri test ederken, düşüşü karşılamaya çalışan en güçlü kale Deniz Yatırım oldu.

Aracı kurum dağılımındaki net alıcılar tablosu, saat 11.20 itibarıyla büyük bir kurumsal el değiştirmenin işaretlerini veriyor.

Deniz Yatırım, ilk 5 alıcı arasındaki payın yüzde 34'ünü tek başına sahip olarak 1.602.835 net lot topladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.