Listenin başında hacmini devasa bir oranla artıran Vestel (VESTL) yer alıyor. Vestel, işlem hacmini bir önceki güne göre yüzde 478 artırırken yatırımcısına yüzde 3,82 oranında getiri sağladı.

Hemen ardından gelen Zorlu Enerji (ZOREN) ise yüzde 403 hacim artışı ve yüzde 2,93 getiri ile dikkatleri üzerine çekti.

EN YÜKSEK GETİRİ GEN İLAÇ’TAN

Hacim listesinde üçüncü sırada bulunan Gen İlaç (GENIL), yüzde 239’luk hacim artışıyla birlikte yüzde 6,83 oranında değer kazanarak listedeki en yüksek getiriyi sağlayan hisse oldu.

BIST 100 genelinde fonların ve yatırımcıların radarına giren diğer hisseler ise şunlar:

• Türkiye Sigorta (TURSG): yüzde 139 hacim artışı, yüzde 0,90 getiri.

• Galatasaray (GSRAY): yüzde 55 hacim artışı, yüzde 2,27 getiri.

• Alarko Holding (ALARK): yüzde 49 hacim artışı, yüzde 0,19 getiri.

• TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET): yüzde 41 hacim artışı, yüzde 1,66 getiri.

• Türk Telekom (TTKOM): yüzde 39 hacim artışı, yüzde 1,14 getiri.

• TAV Havalimanları (TAVHL): yüzde 21 hacim artışı, yüzde 0,94 getiri.

• Ral Yatırım Holding (RALYH): yüzde 17 hacim artışı, yüzde 0,84 getiri.

İŞLEM HACMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Teknik analizde bir varlığın el değiştirme miktarını ifade eden işlem hacmi, piyasadaki katılım seviyesini ölçmek için kullanılır.

Fiyat yükselirken hacmin de artması, yükselişin güçlü bir temele dayandığına ve mevcut trendin devam edebileceğine işaret eder.

Aksine, hacmin düşmesi belirsizliğin arttığını ve yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteren bir sinyal olarak kabul edilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.