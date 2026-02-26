Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”, sektör paydaşlarının görüşüne açıldı.

Artık her isteyen, kapısının önündeki bir-iki araçla kiralama işletmesi açamayacak. Yeni dönemde bir şirketin faaliyet gösterebilmesi için en az 10 araçlık bir filoya sahip olması gerekecek.

Sektör çalışanları artık eğitimden geçecek. Belirli bir yetkinliği ve sertifikası olmayan kişiler bu alanda hizmet veremeyecek.

Tüketicinin güvenliğini odağa alan yönetmelik, firmalara her an ulaşılabilir olma şartı getiriyor. Kiralama yapan her müşteri, sorun yaşadığında karşısında muhatap bulabilecek.

İşletmeler, Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir yetki belgesi almak zorunda olacak. Belgesi olmayanlar faaliyet gösteremeyecek, kurallara uymayanlar ise ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

HEDEF: YÜZDE 50 DAHA AZ KAYIT DIŞILIK

Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin en büyük kazanımının "güven" ve "denetim" olacağını belirtiyor. İTO Meclis Üyesi Hidayet Yıldırım, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte sektördeki kayıt dışılığın ilk etapta yüzde 50 oranında azalacağını öngörüyor.

Yıldırım, "Bu standartlarla birlikte herkes bu işi yapamayacak. Kriterler geldikçe sektör gelişecek, suiistimaller ve mağduriyetler son bulacak" değerlendirmesinde bulundu.

TÜKETİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Sıradan bir araç kiralama deneyimi, bu yönetmelikle birlikte kurumsal bir güvenceye kavuşuyor.

Tüketiciler, karşılarında profesyonel bir kadro, denetlenen bir filo ve yasal bir muhatap bulacak.

Bu da özellikle bayram ve tatil dönemlerinde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi anlamına geliyor.

Yönetmelik taslağının kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.