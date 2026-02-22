Şirketten yapılan açıklamaya göre DS Automobiles, şubat ayı teklifleri kapsamında premium segmentteki DS 7 modeli için kredi imkanı sağlıyor.

Kampanya dahilinde, DS 7'nin "Etoile BlueHDi 130" versiyonuna sahip olmak isteyen kullanıcılara, 380 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,69 faizli kredi desteği sunuluyor.

Fütüristik tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan DS 7, dış tasarımında "DS PIXEL LED VISION 3.0" farlar ve "DS LIGHT VEIL" gündüz farlarını barındırıyor. İç mekanda konfor ve teknolojiye odaklanan model, Fransız lüks işçiliği detaylarıyla dikkati çekiyor.

DS 7 modellerinde, tamamı otomatik şanzımanla kombine edilen iki farklı güç seçeneği de tercih edilebiliyor.