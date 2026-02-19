İkinci el otomobil piyasası 2026 yılına zayıf bir başlangıç yaptı. 2025'in ikinci yarısında sıfır araç kampanyalarıyla desteklenen kısmi hareketliliğin ardından piyasada yeniden yavaşlama görüldü. Ekonomik belirsizliklerin artması, yatırım araçlarındaki oynaklık ve özellikle altın fiyatlarındaki yükseliş, hem alıcı hem de satıcı tarafında bekleme eğilimini güçlendirdi.

TALEP VE SATIŞLARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Ocak ayı raporuna göre, ikinci el otomobil talebi bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azaldı. Aynı dönemde ilan sayısı yüzde 7,6 gerilerken, satılan otomobil sayısındaki düşüş yüzde 18,2'ye ulaştı. Veriler, piyasada işlemlerin belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu.

FİYAT ARTIŞI ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ

Talepteki zayıflama fiyatlara da yansıdı. Ocak ayında ikinci el otomobillerin ortalama fiyatı yüzde 3,7 artış gösterdi. Ancak enflasyondan arındırıldığında fiyatların reel olarak yüzde 1,1 gerilediği hesaplandı.

Aralık ayında 1 milyon 108 bin lira olan ortalama otomobil fiyatı, Ocak ayında 1 milyon 149 bin liraya yükseldi.

SEGMENTLERE GÖRE FİYATLAR

Ocak verilerine göre ortalama fiyatlar segment bazında şu şekilde gerçekleşti:

B sınıfı: 747 bin lira

C sınıfı: 1 milyon 8 bin lira

D sınıfı: 1 milyon 453 bin lira

Yakıt türüne göre yıllık fiyat artışında ise en yüksek oran yüzde 20,5 ile benzinli araçlarda görüldü. Elektrikli otomobillerde yıllık artış oranı yüzde 5,6 seviyesinde kaldı.

Piyasa temsilcileri, talep tarafında güçlü bir toparlanma yaşanmadığı sürece ikinci el otomobil fiyatlarında sert bir yükseliş beklenmediğini belirtiyor.