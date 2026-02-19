Endeksteki düşüşün lokomotifi, lokomotif sektörler oldu. Yatırımcıların risk iştahındaki azalma en çok mali endeksi vurdu:

• Bankacılık Endeksi (XBANK): yüzde 4,13’lük kayıpla günün en çok değer kaybeden sektörü oldu.

• Holding Endeksi (XHOLD): yüzde 3,39 oranında geri çekilerek düşüşe eşlik etti.

• Pozitif Ayrışanlar: Sektör endeksleri arasında ayakta kalan tek grup, yüzde 0,8 yükselişle "Finansal Kiralama ve Faktoring" oldu.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

DÜŞÜŞÜN ALTINDAKİ TEMEL NEDEN: ABD-İRAN GERİLİMİ

Analistler, piyasadaki bu sert dönüşün temel nedenini küresel ölçekte artan jeopolitik risklere bağlıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, sadece bölgedeki risk iştahını kapatmakla kalmadı; aynı zamanda güvenli liman arayışındaki sermayenin borsadan çıkışını hızlandırdı.

Yurt içinde konut satışlarındaki yüzde 4,7'lik düşüş haberi de negatif havayı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

PANİK SATIŞINA KARŞI "YUKARI ADIM" FRENİ

Borsa İstanbul yönetimi, volatiliteyi dizginlemek adına kritik bir hamle yaptı. Saat 12:37:26 itibarıyla endeksteki kaybın yüzde 2 eşiğini aşması üzerine, açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar “yukarı adım” kuralını devreye aldı.

Bu önlemle, açığa satış işlemlerinin ancak son işlem fiyatının üzerindeki bir seviyeden yapılmasına izin verilerek düşüşün derinleşmesi engellenmeye çalışılıyor.

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik haber akışının yanı sıra ABD dış ticaret dengesi verilerinin izleneceğini belirtiyor.

Toplam işlem hacminin 117,8 milyar TL seviyesine ulaşması, satışların oldukça hacimli gerçekleştiğini gösteriyor.

Yatırımcılar için 13.850 puanlık destek seviyesi kritik bir "tutunma" noktası olarak takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.