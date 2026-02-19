Günlük bazda yabancı payında en sert değişimlerin yaşandığı hisseler baz puan (bps) bazında şu şekilde gerçekleşti:

• Yabancı Payı En Çok Artanlar: Listenin başında 3.95 bps ile AKFIS yer alırken, onu 3.43 bps ile ECOGR ve 3.12 bps ile ZERGY takip etti.

• Yabancı Payı En Çok Azalanlar: Çıkış tarafında ise QUAGR (-3.76 bps) ilk sırada yer aldı. Onu YAPRK (-2.95 bps) ve DURKN (-2.74 bps) izledi.

İSTİKRARLI ALIM VE SATIM SERİLERİ

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de yabancı yatırımcının "sadık" kaldığı hisse grupları oldu.

Bazı şirketlerde alımlar 10 gündür kesintisiz devam ederken, bazılarında ise satış baskısı sürüyor.

Özellikle AEFES, AFYON ve FROTO gibi devlerin 10 günlük kesintisiz artış serisi yakalaması, yabancı yatırımcının bu kağıtlardaki pozisyonunu güçlendirdiğini gösterdi.

