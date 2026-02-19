11 Şubat Çarşamba günü başlayan borsa yolculuğunda bugün 7. işlem gününe giren BESTE, tavan serisini bozmayarak 28,60 TL seviyesine ulaştı.

Bu rakamla birlikte hisse, halka arz fiyatı üzerinden yatırımcısına yaklaşık yüzde 94 oranında bir prim sağlamış oldu.

Açılış seansı itibarıyla tavanda bekleyen 54 milyon lotluk devasa alıcı kitlesi öne çıktı.

DEV ALICI SAHNEYE ÇIKTI: DENİZ YATIRIM LİDERLİĞİ ELİNDE TUTUYOR

Hisse üzerindeki yoğun talep, aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine de yansıdı. Bugünün verilerine göre saat 10.30 itibarıyla alıcı tarafında ciddi bir konsantrasyon göze çarptı:

• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: Toplamda 250.326 adet net lot alımıyla listenin en başında yer alıyor ve alımların yüzde 43,50'sini tek başına gerçekleştiriyor.

• Colendi Menkul Değerler A.Ş.: 104.815 lot ile pastadan yüzde 18,21 pay alarak ikinci sırada bulunuyor.

• GEDIK Yatırım: 37.002 lot (yüzde 6,43) ile alıcılara eşlik ediyor.

• Bulls Yatırım: 34.523 lot (yüzde 6,00) alım gerçekleştirdi.

• Ahlatcı Yatırım: 33.777 lot (yüzde 5,87) ile ilk 5 aracı kurum arasındaki yerini aldı.

İlk 5 kurumun toplam alımı 515.809 lot seviyesine ulaşırken, bu kurumların maliyet ortalaması ise 28,60 TL (tavan fiyat) olarak kayıtlara geçti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.