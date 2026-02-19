Yaklaşık 17,7 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alan vatandaş için bayram ikramiyesi maratonu başladı. 2026 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, ekonomi yönetiminin masasındaki rakamlar sızmaya başladı.

Henüz resmi bir karar açıklanmasa da kulislerde 5.000 TL, 5.500 TL ve 6.000 TL seçenekleri üzerinde duruluyor.

MASADAKİ SENARYOLAR: KİM, NE KADAR ALACAK?

Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak uygulanan ikramiyenin, bu yıl bütçe imkanları doğrultusunda artırılması bekleniyor. İşte konuşulan rakamlara göre yıllık toplam kazanç tablosu:

• 5.000 TL Senaryosu: İki bayramda toplam 10.000 TL.

• 5.500 TL Senaryosu: İki bayramda toplam 11.000 TL.

• 6.000 TL Senaryosu: İki bayramda toplam 12.000 TL.

DUL VE YETİMLER İÇİN "HİSSE" HESABI

İkramiye ödemeleri, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine maaş bağlama oranlarına (hisselerine) göre yatırılacak.

Örnek Hesaplama (6.000 TL üzerinden):

• %75 hisse: 4.500 TL

• %50 hisse: 3.000 TL

• %25 hisse: 1.500 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN? (TAHMİNİ TAKVİM)

2026 yılında dini bayramların takvimine göre ödemelerin şu tarihlerde yapılması öngörülüyor:

• Ramazan Bayramı: (20-22 Mart) İkramiyelerin 9-14 Mart tarihleri arasında,

• Kurban Bayramı: (27-30 Mayıs) İkramiyelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında,

maaş alınan banka hesaplarına tahsis numarasına göre yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören siviller ve 65 yaş aylığı alanlar da faydalanacak.