Yatırımcılar altcoin pozisyonlarını terk ederken, nakit benzeri varlıklara (stablecoin) sığınıyor. Güncel verilere göre;

• Küresel stablecoin likiditesinin yüzde 65’i (yaklaşık 47,5 milyar dolar) şu anda tek bir merkezde, Binance’te toplanmış durumda.

• Uzmanlar bu durumu piyasadan tamamen çıkış olarak değil, güvenli limanda pusuda bekleme ve yeni bir giriş noktası arayışı olarak yorumluyor.

SAMAN ALEVİ YÜKSELİŞLER: WLFI ÖRNEĞİ

Piyasanın genelindeki karamsarlığa rağmen "anlatı odaklı" bazı tokenlar kısa süreli ve riskli ralliler sergiliyor.

Örneğin WLFI, Dünya Özgürlük Forumu öncesi yüzde 20 yükselmesine rağmen 24 saat geçmeden kazançlarının büyük kısmını geri verdi. Bu durum, paranın artık uzun vadeli yatırımdan ziyade "vur-kaç" taktiklerine kaydığını kanıtlıyor.

UZMAN GÖZÜYLE: HANGİ ALTCOİNLER HAYATTA KALACAK?

Andri Fauzan Adziima (Bitrue) öngörüsü şöyle; "Bu bir Darwinci sarsıntı. Sadece gerçek kullanım alanı olanlar hayatta kalacak, çoğu eski zirvesini bir daha göremeyecek."

Ryan Yoon (Tiger Research) ise sert bir filtreleme sürecine geçildiğini şöyle aktarıyor; "Kurumlar artık belirli blok zincirlerini seçiyor. Piyasa genelinde spekülatif projeleri ayıklayan sert bir filtreleme süreci başladı."

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Analistler, perakende talebinin yokluğunda altcoin hakimiyetinin zayıf kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Özellikle Bitcoin dominansının yüzde 58-60 bandına yerleştiği bu dönemde, spekülatif projeler için "yolun sonu" gelmiş olabilir.

Kurumsal sermaye ise sadece rüştünü ispatlamış, gerçek dünya sorunlarına çözüm sunan projelere odaklanıyor.

Piyasadaki aşırı korku (Fear & Greed Index: 14) tarihsel olarak alım fırsatı sunsa da, "düşüşün altındaki düşüşe" yakalanma riski 2026'nın en büyük tehdidi olarak öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.