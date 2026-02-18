Kripto yatırımcıları güne 13 puanlık bir şokla uyandı. Son ayların en düşük seviyesine gerileyen Korku Endeksi, piyasada "teslimiyet" (capitulation) havasının hakim olduğunu gösteriyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, kurumsal devlerin bu paniği bir "fırsat penceresi" olarak gördüğüne dair güçlü sinyaller var.

BOFA: "GÜRÜLTÜYE DEĞİL, ALTYAPIYA BAK"

Bank of America Global Research tarafından yayımlanan son raporlar, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade piyasanın "kurumsal olgunluk" evresine odaklanıyor. BofA stratejistlerine göre, 2026 yılı kripto için bir "temizlik" yılı:

• BofA'nın Coinbase Hamlesi: Bank of America, piyasadaki bu sert geri çekilmeye rağmen geçtiğimiz günlerde Coinbase (COIN) hisseleri için tavsiyesini yükseltti. Analistler, 2026'nın ikinci yarısında "kayda değer rüzgarlar" (sizeable tailwinds) beklediklerini belirterek, fiyatlardaki düşüşün kurumsal benimsemeyi durdurmadığını vurguluyor.

• Tokenizasyon Devrimi: BofA analistleri, piyasada panik satışları sürerken gerçek varlıkların (RWA) tokenizasyonunun hız kesmediğini not düşüyor. Bankaya göre, altyapı bu stres testinden başarıyla geçiyor.

ENDEKS NEDEN 13 PUANA ÇAKILDI?

Piyasadaki 13 puanlık aşırı korkuyu tetikleyen temel unsurlar arasında şunlar öne çıkıyor:

1. Likidite Sıkışıklığı: Bazı madencilik şirketlerinin satış baskısı ve ETF çıkışları, Bitcoin'in 70.000 dolar direncini aşmasını zorlaştırıyor.

2. Makro Belirsizlik: ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz patikasına dair karmaşık sinyaller, risk iştahını bıçak gibi kesti.

3. Hacimsizlik: Altcoinlerdeki likidite kuruması, en ufak satış dalgasının bile derin yaralar açmasına neden oluyor.

"HERKES KORKARKEN..."

Kripto stratejistleri, Korku Endeksi'nin 13 gibi ekstrem seviyelere inmesinin tarihsel olarak bir "dip sinyali" olabileceğini hatırlatıyor. BofA'nın iyimser 2026 projeksiyonları ile piyasadaki bu "Bank of Panic" havası arasındaki uçurum, genellikle profesyonel oyuncuların "zayıf ellerden" mal topladığı dönemlere işaret ediyor.