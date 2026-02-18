BIST 100 endeksi, güne 33,53 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.154,24 puanı, en yüksek 14.532,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 89,53 puan ve yüzde 0,57 artışla 15.705,74 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,01, mali endeks yüzde 0,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,26 ve hizmetler endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 69'u geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile ASTOR Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 999 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 999 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 7 milyon 275 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,04, bileşik getirisi yüzde 35,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6441, satışta 43,8190 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6219, satışta 43,7967 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1822, sterlin/dolar paritesi 1,3541 ve dolar/yen paritesi 154,280 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,2 yükselişle 69,1 dolardan işlem görüyor.