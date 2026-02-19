Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi artarak devam etti. 13 Şubat haftasında hem hisse senedi hem de tahvil tarafında dikkat çeken bir alım gerçekleşti.

HİSSEDE 322 MİLYON DOLARLIK ALIM

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 322,2 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Önceki haftada bu rakam 134,3 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece yabancılar, 28 Kasım haftasından bu yana art arda 11 haftadır Borsa İstanbul’da net alıcı konumda bulunuyor.

TAHVİL TARAFINDA 1,3 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerine (tahvil) ilgisi de hız kesmedi. 13 Şubat haftasında 1 milyar 314 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleşti. Bir önceki hafta ise tahvil tarafındaki net alım 255,6 milyon dolar olmuştu. Son verilerle birlikte tahvil piyasasında girişlerin belirgin şekilde hızlandığı görüldü.

HİSSE STOKU 44 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğünde de artış yaşandı. Hisse senedi stoku 41,54 milyar dolardan 44,01 milyar dolara yükseldi. Tahvil stoku ise 22,57 milyar dolardan 23,34 milyar dolara çıktı.

Açıklanan rakamlar, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan ilgisinin güçlendiğine işaret ederken, özellikle son 11 haftalık kesintisiz hisse alımı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.