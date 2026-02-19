Yapılan incelemeler sonucunda, Tayga markasına ait camlı masanın kullanımının sağlık açısından risk taşıdığı ve güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, özellikle cam aksamın dayanıklılığı ve yapısal güvenliği konusundaki riskler nedeniyle ürünün kullanımının tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

SATIŞI DURDURULDU, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Denetim raporlarının ardından Bakanlık, ilgili ürün için şu yaptırımları uygulamaya koydu:

• Satış Yasağı: Ürünün fiziksel mağazalarda ve e-ticaret platformlarında satışı tamamen durduruldu.

• Piyasadan Toplatma: Mevcut stokların ve satışı yapılmış ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

• Geri Çağırma: Ürünü daha önce satın almış olan tüketicilerin, can güvenliği riski nedeniyle kullanımını durdurması bekleniyor.

GÜBİS NEDİR, TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), piyasada tespit edilen kusurlu ve tehlikeli ürünlerin ilan edildiği resmi bir platformdur.

Evinizde söz konusu markaya ait camlı masa bulunuyorsa, iade süreçlerini öğrenmek ve haklarınızı korumak için aldığınız nokta ile iletişime geçmeniz veya Bakanlığın resmi web sitesindeki yönlendirmeleri takip etmeniz büyük önem taşıyor.