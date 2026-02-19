Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne alıcılı bir seyirle merhaba diyerek 14.343 puan seviyesine kadar tırmandı.

Ancak günün ilerleyen saatlerinde artan jeopolitik riskler, piyasada rüzgarın tersine dönmesine neden oldu.

Endeks, günün ilk yarısını yüzde 2,15 değer kaybıyla 13.953,30 puandan kapattı.

BOFA’NIN SATIŞ LİSTESİNİN BAŞINDA ASELSAN VAR

Piyasanın en büyük oyuncularından biri olan BofA, saat 14.45 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerle satış tarafında ağırlığını hissettirdi.

BofA’nın en çok satış yaptığı hisselerin başında, savunma sanayiinin devi ASELSAN (ASELS) yer aldı. Kurum, ASELSAN’da 1,12 milyar TL’lik net satış gerçekleştirdi.

BofA’nın satış listesinde bankacılık endeksi hisseleri de ön sıralarda yer buldu:

• İş Bankası (ISCTR): -786,4 milyon TL

• Yapı Kredi (YKBNK): -609,9 milyon TL

• Akbank (AKBNK): -589,1 milyon TL

• Koç Holding (KCHOL): -376,8 milyon TL

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ALIM TARAFINDA THY VE TÜPRAŞ ÖNE ÇIKTI

Satış baskısının yoğun olduğu bu süreçte BofA, belirli hisselerde ise alım pozisyonunu korudu. Kurumun en çok tercih ettiği hisse, 611,9 milyon TL’lik alımla Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THY’yi sırasıyla şu hisseler takip etti:

• Tüpraş (TUPRS): 471,4 milyon TL

• Ford Otosan (FROTO): 328,8 milyon TL

• Şişecam (SISE): 172,6 milyon TL

• Anadolu Efes (AEFES): 136,3 milyon TL

Analistler, 14.000 puanın altındaki sarkmaların teknik açıdan kritik olduğunu belirtirken, jeopolitik haber akışının piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.