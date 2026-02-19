Sigara fiyatlarındaki artış dalgası durulmuyor. Imperial Tobacco grubuna gelen son zamla birlikte en ucuz sigara ile en pahalı sigara arasındaki makas iyice açıldı.

Şubat ayı, sigara tüketicileri için "zam ayı" olmaya devam ediyor. JTI, Philip Morris ve BAT gruplarının ardından, piyasanın önemli oyuncularından Imperial Tobacco da fiyatlarını güncelledi.

Jeopolitik risklerin ve maliyet artışlarının gölgesinde kalan piyasada, sigara fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

EROL DÜNDAR DUYURDU: "FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ"

Zammı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan TBYD Başkanı Erol Dündar, vergi düzenlemeleri ve maliyet artışlarının raflara yansıdığını belirtti.

Winston, Marlboro ve KENT gibi popüler markaların ardından gelen bu son güncelleme, Imperial Tobacco bünyesindeki markaları da "lüks" tüketim sınıfına yaklaştırdı.

IMPERİAL TOBACCO’NUN YENİ FİYAT LİSTESİ

Yapılan düzenleme sonrası grubun en pahalı ve en ucuz sigaraları şu şekilde listelendi:

• Davidoff Slims: 115 TL

• Davidoff: 110 TL

• Bianca: 110 TL

• Polo: 100 TL

• West: 97 TL

SİGARA PİYASASINDA "ZAM TRAFİĞİ" YOĞUN

Geçtiğimiz günlerde JTI grubundaki Winston ve Camel; Philip Morris grubundaki Marlboro ve Muratti; BAT grubundaki Kent ve Tekel serisi de zamlanmıştı.

Imperial Tobacco'nun da bu kervana katılmasıyla birlikte piyasadaki tüm ana gruplar şubat ayı fiyat güncellemelerini tamamlamış oldu.