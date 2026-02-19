Gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşu Emlak Konut GYO, barınma ihtiyacına erişilebilir çözümler üretmek amacıyla yeni finansman modellerini devreye aldı.

İstanbul başta olmak üzere 4 farklı şehirde, toplam 24 prestijli projeyi kapsayan kampanya hem oturum amaçlı ev arayanlara hem de güvenli yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor.

ÖDEMELERDE 3 FARKLI MODEL

Kampanyanın en dikkat çeken yönü, her bütçeye uygun esnek ödeme planları sunması. İşte o 3 ana model:

1. Peşin Ödemede Dev İndirim: Nakit alım gücü olan vatandaşlar için bu yıla özel yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik ödemeler 6 taksite kadar yayılarak kolaylık sağlanıyor.

2. Yüzde 12 İndirimle "Yeni Yuvam": Emlak Konut’un sevilen "yeni yuvam" modeline bu kampanya ile ilk kez yüzde 12 indirim avantajı eklendi.

3. Taksitlere 3. Yılda Başla: Ödeme dengesini zamana yaymak isteyenler için "taksit erteleme modeli" devreye alındı. Bu modeli seçenler, ev sahibi olduktan sonra taksit ödemelerine ancak üçüncü yılda başlıyor.

24 DEV PROJE KAMPANYA KAPSAMINDA

Kampanya; İstanbul’un yükselen değerleri Yenişehir Evleri Arnavutköy, Batı Ataşehir Evleri, Yeni Fikirtepe ve Düşler Vadisi Riva gibi projelerin yanı sıra Antalya, Balıkesir ve Denizli’deki seçkin konutları da kapsıyor.

Ayrıca Maslak 1453 ve BIZIM Mahalle gibi projelerdeki ticari üniteler de iş kurmak veya yatırım yapmak isteyenleri bekliyor.

RAMAZAN BOYUNCA "İFTAR SONRASI" MESAİ

Emlak Konut, vatandaşların projeleri yerinde görebilmesi ve detaylı bilgi alabilmesi için çalışma saatlerini de güncelledi.

Ramazan ayı boyunca Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri, gündüz mesaisine ek olarak iftardan sonra da kapılarını açık tutacak.

KAMPANYA NOTLARI:

• Son Gün: 18 Mart 2026

• Kapsam: 24 Konut ve Ticari Proje

• Şehirler: İstanbul, Antalya, Balıkesir, Denizli