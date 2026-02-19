Küresel piyasalar 2026 yılında da jeopolitik fırtınaların etkisinden kurtulamıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin bir "rejim değişikliği" operasyonuna dönüşebileceğini iddia eden İslam Memiş, piyasaların en savunmasız olduğu hafta sonlarına karşı kırmızı alarm verdi.

"HEDEF İRAN DEĞİL, REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Katıldığı programda bölgedeki gerilime dair öngörülerini paylaşan Memiş, "Para Oyunları" kitabındaki iddialarını yineledi:

"Cenevre görüşmelerinden bir anlaşma çıkmasını beklemiyorum. 2025 ve 2026 yıllarında ABD’nin İran’da rejim değişikliği hedefli müdahalelerini bekliyordum, nitekim saldırılar yaşandı. Şimdi en az 3 hafta sürecek sert bir çatışma ortamı kapıda olabilir."

ALTIN VE GÜMÜŞTE "OYUN" UYARISI: 10.000 TL MÜMKÜN MÜ?

Haber akışlarıyla piyasanın manipüle edildiğini savunan Memiş, ons altının 4.850 ile 5.190 dolar arasında sıkıştığını belirtti.

• Gram Altın: Memiş, gram altın fiyatının bu yıl 10.000 TL seviyesini test edebileceğini, ancak bu zirvenin ardından 8.000 TL seviyelerine bir geri çekilme yaşanabileceğini öngörüyor.

• Ons Altın: "Yukarıda 6.000 dolar hedefim var. Bu seviyeye gelindiğinde kademeli satış yapıp dolar pozisyonuna geçeceğim."

GÜMÜŞTE "FREN", BİTCOİN’DE "RALLİ" BEKLENTİSİ

Gümüş yatırımcılarını "pahalı maliyet" konusunda uyaran uzman isim, ons gümüşte 90 doların güçlü direnç olduğunu, 100 dolar üzerini ise artık beklemediğini ifade etti.

Memiş, "50 dolar üzerindeki gümüşe maliyet yapmam" diye ekledi.

2026 yılının asıl şampiyonlarının borsa ve Bitcoin olacağını iddia eden Memiş, kripto paraların jeopolitik krizden güçlenerek çıkacağını savundu. Bitcoin’de 120.000 - 130.000 dolar seviyelerini hedefleyen analist, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcı için "ucuz" olduğunu ekledi.

YATIRIMCIYA ALTIN TAVSİYELER: "MALDA BEKLEYİN"

2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, panik satışlarına karşı uyardı:

• Varlığını Koru: Bu yıl kar hırsı değil, eldeki varlığı koruma zamanı.

• Hafta Sonu Riski: "Piyasa savunmasız olduğu an hamle gelir. Hafta sonu yaşanacak ani haber akışlarına karşı temkinli olun."

• Sepet Yapın: Bitcoin’i olmayanların, altın üzerinden Bitcoin alarak zarar etmeyeceği bir dönemdeyiz.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.