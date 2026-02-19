BBVA tarafından yayımlanan güncel ekonomik raporda, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme performansının daha önce öngörülen yüzde 3,7’nin bir miktar altında kalarak yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

Banka, 2026 yılı için ise yüzde 4 olan büyüme öngörüsünü koruduğunu açıkladı.

SEKTÖRLERDE ZAYIF GÖRÜNÜM, İNŞAATTA İVME KAYBI

Raporun detaylarına göre, 2025’in son çeyreğinde somut veriler sanayi ve hizmetler sektöründe sönük bir tabloya işaret ediyor.

Özellikle ekonominin lokomotiflerinden olan inşaat sektöründe ivme kaybı gözlemlenirken, BBVA’nın aylık GSYH göstergesi dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda sınırlı bir daralmaya vurgu yapıyor.

"DEZENFLASYON SÜRECİ RİSK ALTINDA"

BBVA, 2025 yılındaki büyümenin tamamen iç talep kaynaklı olduğunu, dış talebin ise büyümeye negatif yansıdığını belirtti. Raporda dezenflasyon süreciyle ilgili şu kritik uyarı yer aldı:

"Yetersiz dezenflasyonist koşullar tablosuyla karşı karşıyayız. Gevşeyen finansal koşullar ve enflasyon beklentilerindeki sınırlı iyileşme, dezenflasyon sürecini riske atıyor. Kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) yönelik son makroihtiyati tedbirlerin talep üzerindeki etkisi yakından izlenmeli."

TARIM SEKTÖRÜ ENFLASYONU TEHDİT EDİYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise tarım sektörü oldu. Tarımın hem 2025'in son çeyreğinde hem de 2026'nın ilk çeyreğinde büyümeye negatif katkı sağlaması bekleniyor.

BBVA, bu durumun gıda fiyatları üzerinden enflasyon görünümü açısından ek bir risk unsuru oluşturduğuna dikkat çekti.

2026 İÇİN "YUKARI YÖNLÜ RİSK" VURGUSU

Banka, 2026 yılındaki yüzde 4'lük büyüme tahmini için; dış talebin dayanıklılığını koruması, dış finansal koşulların gevşemesi ve nötr bir mali duruş varsayımını temel alıyor.

BBVA, bu tahminin üzerinde bir büyüme gerçekleşme ihtimalinin (yukarı yönlü riskler) de masada olduğunu vurguladı.