Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 19 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim, piyasalarda dikkatleri CCOLA hisselerine çevirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğleri uyarınca yapılan bu başvuru, holdingin portföyündeki hisseleri borsada satışa konu edebilmesinin önünü açıyor.

1.9 MİLYON LOT İÇİN "SATIŞA HAZIRLIK" BAŞVURUSU

Yapılan resmi açıklamaya göre Cemal Özgörkey İnvest Holding Anonim Şirketi, sahip olduğu 1.916.000,000 TL nominal değerli (1.916.000 lot) payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK’ya başvurdu.

Bu işlem, söz konusu payların borsada fiilen satılabilmesi için yasal bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Pay Tebliği’nin 15’nci maddesi gereğince yapılan bu başvuru, yatırımcılar tarafından "potansiyel bir arz" veya "likidite artışı" olarak değerlendiriliyor.

YATIRIMCILAR NE BEKLEMELİ?

Piyasa uzmanları, bu ölçekteki dönüşüm başvurularının hemen satış anlamına gelmediğini ancak hisse senedi üzerinde bir arz baskısı oluşturup oluşturmayacağının yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

CCOLA gibi derinliği yüksek hisselerde yaklaşık 2 milyon lotluk bir dönüşümün, piyasa fiyatlaması üzerindeki etkisi hacim verileriyle birlikte izlenecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.