TAV Havalimanları (TAVHL), Tunus'taki faaliyetlerine ilişkin basında yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Peki, haftanın son işlem günün de TAVHL hissesi ne durumda? İşte tüm detaylar!
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Tunus'taki operasyonlarla ilgili olarak şirket ya da çalışanları hakkında yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı vurgulandı.
YETKİLİLERLE TAM İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Açıklamada ayrıca, şirketin tüm süreçlerde Tunuslu yetkili kurumlarla tam ve şeffaf iş birliği içinde hareket ettiği ifade edildi.
TAV Havalimanları, Şubat 2007'den bu yana halka açık bir şirket olduğunu hatırlatarak, faaliyetlerini uluslararası etik standartlara tam uyum içinde sürdürdüğünü belirtti.
TAVHL HİSSESİ NE DURUMDA?
TAVHL, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 16.50 yazım saati itibarıyla yüzde 1,84'lük primle 345,25 TL seviyesine ulaştı.