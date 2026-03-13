Şirketten yapılan açıklamada, 31 Mart 2022 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Güven Kaya’nın, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Yönetim Kurulu, Kaya’nın istifasını kabul ederek hizmetleri için teşekkür etti.

YENİ ATAMA: İBRAHİM MUSTAFA TURHAN GÖREVE BAŞLIYOR

Boşalan üyelik için vakit kaybetmeden harekete geçen SASA yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca İbrahim Mustafa Turhan’ı yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadı.

• Görev Süresi: Turhan, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere göreve başlayacak.

• Onay Süreci: Atama kararı, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.