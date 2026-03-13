Bank of America Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Mart 2026 tarihinde, iştiraki Merrill Lynch International ve Bank of America, National Association üzerinden kapsamlı bir işlem hacmi gerçekleştirildi.

Hissede 2.20 – 2.22 TL fiyat aralığından:

• 190.949.164 adet alış işlemi,

• 251.328.825 adet satış işlemi yapıldı.

Bu yoğun trafik neticesinde BofA, gün sonunda net 60.379.661 adet pay satışı gerçekleştirdiğini beyan etti.

ORTAKLIK ORANI KRİTİK EŞİKTE

Gerçekleşen bu net satış sonrası, Bank of America’nın iştirakleri vasıtasıyla SASA sermayesinde sahip olduğu dolaylı pay ve oy hakları oranı yüzde 4,936 seviyesine ulaştı.

Kurumun pay oranının yüzde 5 eşiğinin hemen altında kalması, stratejik bir pozisyonlanma olarak yorumlanıyor.

PİYASA AÇILIŞA KİLİTLENDİ

Dün yabancı kurumların (BofA) güçlü alımlarıyla günü tavan seviyesinde kapatan SASA yatırımcıları için bugün kritik bir sınav olacak.

Dün "alan" tarafın bugün "net satıcı" olarak bildirim yapması, hissenin yeni güne nasıl bir başlangıç yapacağı sorusunu beraberinde getirdi.