Raporun en dikkat çekici detayı, finansman kanallarıyla yapılan satışlardaki sert yükseliş oldu.

Geçen yılın şubat ayına kıyasla ipotekli konut satışları yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35 adede ulaştı.

Toplam satışlar içinde kredi kullanım payı yüzde 20,1’e yükselirken, "diğer" (peşin veya senetli) satışlar ise durağan bir seyir izledi.

PİYASANIN HAKİMİ İKİNCİ EL KONUTLAR

Konut pazarındaki hareketliliğin ana damarını ikinci el satışlar oluşturmaya devam ediyor.

• İkinci El Satışlar: yüzde 6 artışla 86 bin 764 adet (Pazar payı yüzde 69,7).

• İlk El (Sıfır) Satışlar: yüzde 5,9 artışla 37 bin 785 adet (Pazar payı yüzde 30,3).

Ocak-Şubat dönemine bakıldığında ise yeni konut satışlarında yüzde 2’lik bir büyüme gözlemlenirken, ikinci el piyasasının hacmini koruduğu görülüyor.

YABANCI YATIRIMCIDA "RUSYA" LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise kan kaybı sürüyor. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalan yabancı satışları 1.506 adetle sınırlı kaldı.

• Zirve: 191 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları.

• Takipçiler: 131 konutla İran ve 106 konutla Irak vatandaşları.

Yabancıların toplam pazar içindeki payı ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.