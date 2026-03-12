Ocak ayındaki 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizini yüzde 37’ye çeken Merkez Bankası, mart ayında temkinli duruşunu koruyarak değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasıyla birlikte, konut kredisi çekmek isteyenler için maliyet hesaplamaları yeniden gündeme geldi.

KONUT KREDİSİ PİYASASINDA "UÇURUM" BÜYÜYOR

Özellikle "ilk evim" projeleri kapsamında kredi arayışında olan vatandaşlar için bankalar arasındaki faiz makası iyice açılmış durumda.

1.000.000 TL’lik bir kredi kullanımında, tercih edilen bankaya göre toplam geri ödemede yarım milyon lirayı aşan farklar oluşabiliyor.

12 MART 2026 İTİBARIYLA BANKALARIN GÜNCEL FAİZ YARIŞI

Kamu destekli katılım bankaları ve özel bankalar arasında sıkı bir rekabet gözleniyor. İşte öne çıkan bazı veriler:

• En Düşük Faiz Oranları: Türkiye İş Bankası yüzde 2,50 - yüzde 2,59 aralığıyla dikkat çekerken; Albaraka Türk yüzde 2,53, Dünya Katılım ise yüzde 2,54 sabit oranıyla en rekabetçi teklifleri sunan kurumlar arasında yer alıyor.

• Vade Seçenekleri: Bankaların çoğu 120 aya kadar vade imkanı sunarken, Garanti BBVA 240 aya kadar uzanan vade seçeneğiyle uzun vadeli borçlanmak isteyenlere hitap ediyor.

• Yüksek Faiz Bandı: Akbank ve Türkiye Finans gibi kurumlar üst limitlerde yüzde 3,40 - yüzde 3,45 bandına kadar çıkarak daha maliyetli bir tablo çiziyor.

• Kredi Limitleri: ING, 20.000.000 TL'ye kadar çıkan finansman tutarıyla yüksek bütçeli konut alımları için kapıyı açık tutuyor.

"İLK EVİM" KREDİSİ BEKLENTİSİ

Faizlerin yüzde 37 bandında seyretmesi, düşük faizli "ilk evim" konut kredisi kampanyalarına olan ihtiyacı artırıyor.

Mevcut tabloda Ziraat Katılım (yüzde 2,59) ve Vakıf Katılım (yüzde 2,53) gibi kurumlar, uygun kâr payı oranlarıyla ilk kez ev alacaklar için en çok sorgulanan adresler olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının kısa vadede kredi faizlerinde büyük bir düşüş getirmeyeceğini ancak piyasadaki belirsizliği azalttığını belirtiyor.

Konut almayı planlayanlar için bankaların sunduğu bu güncel oranlar, önümüzdeki dönemin maliyet haritasını belirliyor.