Türkiye’de konut piyasasında maliyet baskısı yılın son ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Aralık 2025 İnşaat Maliyet Endeksi verileri, üretim tarafındaki artışın hız kesmediğini ortaya koydu. Yıllık bazda yüzde 24,50 artan inşaat maliyetleri, aylık bazda ise yüzde 1,17 yükseldi.

İşçilik Maliyetleri Öne Çıktı

Detaylara bakıldığında en dikkat çekici kalemin işçilik olduğu görülüyor. İşçilik maliyetleri yıllık bazda yüzde 30’un üzerinde artış kaydetti. Malzeme tarafında da çift haneli yükseliş sürerken, özellikle enerji, demir-çelik ve temel yapı girdilerindeki fiyat artışları maliyetleri yukarı taşımaya devam etti.

Bu tablo, konut üreticilerinin gider kalemlerinde ciddi bir baskı oluştuğunu gösteriyor.

Bina İnşaatında Artış Devam Ediyor

Bina inşaatı maliyet endeksi de yıllık yüzde 24,55 artış gösterdi. Aylık bazda artış yüzde 1’in üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme, özellikle yeni projelerde birim metrekare maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Müteahhitler artan maliyetleri fiyatlara yansıtmak zorunda kalırken, düşük fiyatlı konut üretimi giderek zorlaşıyor.

Fiyatlarda Geri Çekilme Zor Görünüyor

Sektör temsilcileri, maliyet tarafında kalıcı bir düşüş yaşanmadıkça konut fiyatlarında belirgin bir geri çekilme beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ediyor. Yüksek kredi faizleri talebi sınırlasa da, üretim maliyetlerindeki artış fiyatların aşağı gelmesini engelliyor.

Son veriler, konut almak isteyenler için maliyet baskısının sürdüğünü ve “ucuz ev” beklentisinin her geçen ay daha da zayıfladığını ortaya koyuyor.