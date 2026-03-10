Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde mevduat yatırımcısı hesap yapmaya başladı. Piyasada en çok konuşulan başlık ise faizlerin sabit kalması halinde 1 milyon TL’nin ne kadar kazandıracağı.

32 Günlük Getiri Ne Kadar?

Bankalarda 32 günlük TL mevduat faiz oranları şu an yüzde 38 ile yüzde 43 bandında değişiyor. Politika faizinin sabit bırakılması durumunda bu oranların kısa vadede korunabileceği belirtiliyor.

Güncel oranlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 31 bin TL ile 36 bin TL arasında oluşuyor. Yüzde 38 faiz oranında yaklaşık 31 bin TL net kazanç elde edilirken, yüzde 40 seviyesinde bu tutar 33 bin TL’ye yaklaşıyor. Yüzde 43 oranında ise 32 günlük net getiri 35–36 bin TL bandına çıkıyor. Hesaplamalar stopaj sonrası yaklaşık net tutarlar üzerinden yapılıyor.

Yıllıkta 350 Bin TL’ye Yaklaşan Kazanç

Faizlerin yıl boyunca bu seviyelerde kalması halinde 1 milyon TL’nin yıllık net getirisi 330 bin TL ile 350 bin TL aralığında şekillenebiliyor. Bu da aylık ortalama 30 bin TL’nin üzerinde bir pasif gelir anlamına geliyor.

Gözler Merkez Bankası’nda

Merkez Bankası’nın olası bir faiz indirimi kararı mevduat oranlarında aşağı yönlü bir hareketi beraberinde getirebilir. Ancak faizlerin sabit kalması halinde mevcut yüksek getirinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kısacası, faiz düşmezse 1 milyon TL mevduat güçlü bir nakit akışı üretmeye devam edecek.