Geçtiğimiz hafta cuma günü piyasadaki kâr realizasyonu dalgasına kapılarak tavan serisine mola veren Empa Elektronik, bugün küresel iyimserliğin etkisiyle yükselişe geçti.

19-20 Şubat’ta 22,00 TL’den halka arz edilen ve zirve seviyesi olan 39 TL'den 24,02 TL’ye kadar geri çekilen hisse, bugün sergilediği güçlü dönüşle 35,42 TL tavan fiyatına ulaştı.

DEVLER ALIM KUYRUĞUNDA BANK OF AMERİCA SÜRPRİZİ

Saat 10.30 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre EMPAE’deki tavan hareketini piyasanın "majör" oyuncuları sırtlıyor.

İlk 5 kurumun alımları, toplam net alımların yüzde 94,27’sini oluşturdu.

MALİYET VE TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR?

Alıcıların ortalama maliyeti 35,33 TL seviyelerinde yoğunlaşmış durumda. Bu rakamın tavan fiyatına (35,42 TL) oldukça yakın olması, büyük kurumların tavan fiyattan dahi hisseyi toplamaya gönüllü olduğunu gösteriyor.

Hissede 39 TL'lik tarihi zirvenin ardından yaşanan sert düzeltme süreci, bugün gelen "savaşın sona erme sinyalleriyle" birlikte yerini güçlü bir alım iştahına bıraktı.

