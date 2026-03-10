Borsa İstanbul’un yayımladığı son veriler, Şubat ayında yabancı yatırımcıların BIST’te hangi hisselerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Yabancılar ay genelinde 864 milyon doları aşan net alım gerçekleştirirken, bazı hisselerde güçlü alımlar dikkat çekti, bazı hisselerde ise sert satışlar görüldü. Bankacılık ve sanayi hisseleri yabancıların radarına girerken, enerji ve perakende tarafında satışların öne çıktığı görüldü. İşte yabancı yatırımcıların Şubat ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler...
Borsa İstanbul, Şubat ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere dair verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar geçen ay toplam 54 milyar 362 milyon 614 bin 301 dolar alım, 53 milyar 498 milyon 276 bin 653 dolar satım gerçekleştirdi. Böylece Şubat ayında toplam işlem hacmi 107 milyar 860 milyon 890 bin 954 dolar olarak kaydedildi.
Bu veriler doğrultusunda yabancı yatırımcılar Şubat ayında 864 milyon 337 bin 648 dolar net alım yaptı.
Öte yandan yabancılar aynı dönemde 453 milyon 227 bin 812 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alımı, 429 milyon 134 bin 841 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.
YABANCILARIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
Şubat ayında yabancı yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisselerin başında bankacılık ve sanayi hisseleri yer aldı. Listenin zirvesinde Akbank (AKBNK) bulunurken onu Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı Kredi (YKBNK) izledi.
Yabancıların en çok aldığı hisseler şöyle sıralandı:
Akbank (AKBNK) — 231,6 milyon dolar
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) — 127,67 milyon dolar
Yapı Kredi Bankası (YKBNK) — 111,98 milyon dolar
ASTOR Enerji (ASTOR) — 102,32 milyon dolar
Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) — 97,97 milyon dolar
Türkiye İş Bankası (ISCTR) — 92,65 milyon dolar
Ford Otosan (FROTO) — 88,01 milyon dolar
Türk Altın İşletmeleri (TRALT) — 82,6 milyon dolar
Anadolu Efes (AEFES) — 50,18 milyon dolar
Migros (MGROS) — 43,6 milyon dolar
YABANCILARIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
Aynı dönemde yabancı yatırımcıların en yüksek satış yaptığı hisselerin başında Tüpraş (TUPRS) geldi. Onu Sabancı Holding (SAHOL) takip etti.
Şubat ayında yabancıların en çok sattığı hisseler ise şu şekilde:
Tüpraş (TUPRS) — 182,15 milyon dolar
Sabancı Holding (SAHOL) — 60,3 milyon dolar
Pegasus (PGSUS) — 56,9 milyon dolar
Emlak Konut GYO (EKGYO) — 31,03 milyon dolar
SASA Polyester (SASA) — 24,56 milyon dolar
Şişecam (SISE) — 24,04 milyon dolar
Oyak Çimento (OYAKC) — 23,65 milyon dolar
CVK Maden (CVKMD) — 20,98 milyon dolar
Logo Yazılım (LOGO) — 15,38 milyon dolar
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.