Borsa İstanbul, Şubat ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere dair verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar geçen ay toplam 54 milyar 362 milyon 614 bin 301 dolar alım, 53 milyar 498 milyon 276 bin 653 dolar satım gerçekleştirdi. Böylece Şubat ayında toplam işlem hacmi 107 milyar 860 milyon 890 bin 954 dolar olarak kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda yabancı yatırımcılar Şubat ayında 864 milyon 337 bin 648 dolar net alım yaptı.

Öte yandan yabancılar aynı dönemde 453 milyon 227 bin 812 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alımı, 429 milyon 134 bin 841 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

YABANCILARIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Şubat ayında yabancı yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisselerin başında bankacılık ve sanayi hisseleri yer aldı. Listenin zirvesinde Akbank (AKBNK) bulunurken onu Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı Kredi (YKBNK) izledi.

Yabancıların en çok aldığı hisseler şöyle sıralandı:

Akbank (AKBNK) — 231,6 milyon dolar

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) — 127,67 milyon dolar

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) — 111,98 milyon dolar

ASTOR Enerji (ASTOR) — 102,32 milyon dolar

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) — 97,97 milyon dolar

Türkiye İş Bankası (ISCTR) — 92,65 milyon dolar

Ford Otosan (FROTO) — 88,01 milyon dolar

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) — 82,6 milyon dolar

Anadolu Efes (AEFES) — 50,18 milyon dolar

Migros (MGROS) — 43,6 milyon dolar

YABANCILARIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların en yüksek satış yaptığı hisselerin başında Tüpraş (TUPRS) geldi. Onu Sabancı Holding (SAHOL) takip etti.

Şubat ayında yabancıların en çok sattığı hisseler ise şu şekilde:

Tüpraş (TUPRS) — 182,15 milyon dolar

Sabancı Holding (SAHOL) — 60,3 milyon dolar

Pegasus (PGSUS) — 56,9 milyon dolar

Emlak Konut GYO (EKGYO) — 31,03 milyon dolar

SASA Polyester (SASA) — 24,56 milyon dolar

Şişecam (SISE) — 24,04 milyon dolar

Oyak Çimento (OYAKC) — 23,65 milyon dolar

CVK Maden (CVKMD) — 20,98 milyon dolar

Logo Yazılım (LOGO) — 15,38 milyon dolar

