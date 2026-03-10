Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen takvime göre, konsolide finansal tabloların açıklanması için yarın son gün. SPK’dan özel ek süre almamış olan tüm şirketlerin, 2025 yılına ait tam yıl karnelerini yarın seans öncesi veya seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşması gerekiyor.

YARIN BİLANÇOSU KESİNLEŞEN DEV ŞİRKETLER

Bilanço takvimini daha önceden duyuran ve piyasanın yakından takip ettiği başlıca şirketler şunlar:

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): Perakende devinin kârlılık oranları ve mağaza büyüme stratejileri mercek altında.

QUA Granite Hayal Yapı (QUAGR): Sanayi ve yapı sektöründeki performansıyla dikkat çeken şirketin yıllık verileri bekleniyor.

Kafein Yazılım (KFEIN): Teknoloji endeksinin önemli oyuncularından olan yazılım şirketinin dijital dönüşüm gelirleri takip edilecek.

Besler Gıda (BESLR) ve Turcas Holding (TRCAS): Gıda ve enerji/holding sektörlerindeki son durum bu raporlarla netleşecek.

ONLARCA ŞİRKET AYNI ANDA AÇIKLAYACAK

11 Mart tarihi yasal sınır olduğu için, henüz tablosunu paylaşmamış olan onlarca şirketin yarın akşam saatlerinde aynı anda veri göndermesi bekleniyor. Bu durumun, perşembe günü açılışında hisse bazlı sert hareketliliklere ve endeks üzerinde volatiliteye neden olabileceği öngörülüyor.

Yatırımcıların, özellikle yüksek borçluluk veya döviz pozisyonu olan şirketlerin net kâr rakamlarını ve temettü potansiyellerini dikkatle incelemesi öneriliyor.

