Borsa İstanbul, bugün bankacılık endeksi tarihinin en hareketli seanslarından birine şahitlik ediyor.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) cephesinde, ABD’de devam eden davanın "Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması" (DPA) ile çözüme kavuşabileceğine dair haber akışı, yatırımcıyı heyecanlandırdı.

Pusula Yatırım, dünkü kritik gelişmelerin ardından Halkbank için beklentilerini revize ederek piyasaya iddialı bir projeksiyon sundu.

Kurum, mevcut fiyat seviyelerinin bankanın temel değerlerini yansıtmadığını belirterek "Al" tavsiyesini korudu ve hissenin orta vadede iki katına çıkabileceğine işaret etti.

Piyasa uzmanları, Halkbank hisselerindeki bu hareketin sadece finansal sonuçlarla değil, yıllardır hisse üzerinde baskı oluşturan "belirsizlik riskinin" ortadan kalkmasıyla ilgili olduğunu vurguluyor.

Uzlaşma haberlerinin somutlaşması durumunda, bankanın çarpanlarının kamu bankaları ortalamasına hızla yaklaşabileceği ifade ediliyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

TAVAN BOZULDU, DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Güne yükseliş hareketiyle giriş yapan HALKB, saat 10.34 sularında yüzde 9,13 yükselişle 52,05 TL tavan fiyatını test etti. Ancak bu seviyede gelen yoğun kâr satışları ve yüksek oynaklık nedeniyle hisse kalıcı olamadı.

Saat 11.05 itibarıyla 50,95 TL seviyelerine çekilen hissede tansiyonun yükselmesi üzerine Borsa İstanbul yönetimi müdahale etti.

İşlemlerin geçici olarak durdurulmasının ardından, hissede dengeyi sağlamak adına tek fiyat emir toplama yöntemine geçildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.